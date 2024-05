POL Schwaben Nord: Einbruch in Wohnung

Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am gestrigen Dienstag (14.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 68-jährigen und einem 76-jährigen Autofahrer auf dem Holzweg. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 68-jährige Mann auf dem Holzweg in Richtung Westen. Der 76-Jährige bog von der Gubener Straße auf den Holzweg ein. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 68-Jährigen und dem 76-Jährigen. Die beiden Männer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein ...

mehr