POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - 9-Jähriger verletzt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (13.04.2024) bis Dienstag (14.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer Garage in der Schrofenstraße. Der Eigentümer ortete sein Fahrrad nach dem Diebstahl mittels eines angebrachten Ortungsgerätes und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Rad am Färberturm sicher und übergaben es wieder an den Eigentümer. Rückfragen ...

