POL-OF: Zeugensuche: Einbruch in Kiosk scheiterte; Zeugen nach Brand eines Holzpavillons gesucht; Unfall mit fünf Verletzten auf Bundesstraße und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche: Einbruch in Kiosk scheiterte - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Unbekannte haben am frühen Montagmorgen versucht in einen Kiosk in der Heidelberger Straße einzubrechen. Die Täter machten sich in der Zeit zwischen 2.30 und 3 Uhr an einem Fenster zu schaffen. Sie scheiterten jedoch an dem gesicherten Fenster und konnten nicht ins Innere eindringen. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo-Hotline unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zeugen nach Brand eines Holzpavillons gesucht - Dietzenbach

(jm) Feuerwehr und Polizei rückten am Freitagabend zu einem gemeldeten Hüttenbrand in der Straße "Am Stiergraben" aus. Gegen 20.40 Uhr hatte eine Zeugin das Feuer über Notruf mitgeteilt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um einen Holzpavillon auf einem dortigen Spiel- und Freizeitgelände handelt. Der Pavillon brannte komplett ab. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Unfall mit fünf Verletzten auf Bundesstraße - Rödermark/Urberach

(fg) Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Bereich der Bundesstraßen 45 / 486 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, infolgedessen sich fünf beteiligte Insassen verletzten und in Krankenhäuser kamen. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 30-Jähriger in seinem schwarzen Renault Twingo von der Bundesstraße 45 kommend auf die Bundesstraße 486 auf, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi TT, an dessen Steuer eine 55-Jährige aus Babenhausen saß; die Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Renault-Lenker sowie die drei weiteren Insassen des Wagens, eine 25 Jahre alte Frau, ein sechs Jahre alter Junge sowie ein vierjähriges Mädchen, kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme war der Ab- und Zufahrtsbereich der Bundesstraße 45 von und nach Rödermark (Urberach) zeitweise voll gesperrt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Wer sah den Überholvorgang und kann Hinweise geben? - Gemarkung Maintal

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3209, bei der eine 50 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen sowie weiteren Hinweisen zu einem schwarzen Kombi. Gegen 16.10 Uhr befuhr die 50-Jährige aus Bad Nauheim mit ihrem weißen VW Transporter die Landesstraße in Richtung Hanau. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein Unbekannter die Bad Nauheimerin und soll sie beim Wiedereinscheren geschnitten haben. Daraufhin musste die VW-Fahrerin nach ihren eigenen Angaben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte sie zunächst rechts und anschließend links mit der Leitplanke. Die Fahrerin kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der oder die Unbekannte fuhr jedoch weiter. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Am Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Kombi geben können, melden sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 30.10.2023, Pressestelle, Felix Geis

