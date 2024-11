Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorhaube zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kollision im Kreisverkehr

Als am Donnerstag, gegen 7 Uhr, ein 27-Jähriger mit seinem Opel in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/ Wilhelmstraße einfahren wollte, übersah er einen dort fahrenden Citroen einer 54-Jährigen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichbewegung seitens der 54-Jährigen konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Oberkochen: Unfall mit Omnibus

Beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Heidenheimer Straße streifte am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, ein Omnibus-Fahrer einen dort fahrenden Daimler einer 49-Jährigen. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Ellwangen/Neunheim: Pedelec-Fahrer übersehen

Am Mittwochfrüh gegen 7:20 Uhr übersah eine 61-jährige VW-Fahrerin auf der Röhlinger Straße beim Abbiegen einen entgegenkommenden 17-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorhaube zerkratzt

An einem BMW, der zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Einhornstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit die Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

