Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigungen, Diebstahl von E-Bike

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit verletzter Person

Am Mittwoch, gegen 14:45 Uhr überquerte ein 60-jähriger Straßenbauarbeiter die Hintere Straße. Dabei zog er eine Arbeitsmaschine über die Fahrbahn. Trotz orangener Warnkleidung übersah ihn ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer und erfasste den Fußgänger. Dieser stürzte und wurde leicht verletzt. An Arbeitsmaschine und Auto entstand geringer Sachschaden. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Fellbach.

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Daimlerstraße geparkten Toyota. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich als Unfallbeteiligter zu erkennen zu geben. Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein VW Multivan, der am Mittwoch zwischen 8:45 Uhr und 12:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Düsseldorfer Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Frontbereich beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500.

Waiblingen: Entwendetes E-Bike

Zwischen 17.40 Uhr und 18:40 Uhr wurde am Mittwoch am Alten Postplatz ein E-Bike im Wert von etwa 2300 Euro entwendet. Das Bike war an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen.

Weinstadt: Unfall im Kreisverkehr

Von der Kreisstraße K1862 fuhr am Mittwoch gegen 20.30 Uhr eine 37-jährige BMW-Lenkerin in den Kreisverkehr zur K1866 bzw. B29 ein. Hierbei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Citroen, der von einer 22-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem folgenden Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Seat beschädigt

Ein Seat, der am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr in der Hirschstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Weinstadt: Fußgänger übersehen

Am Mittwoch gegen 9:25 Uhr überquerte ein 48-Jähriger Fußgänger mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Strümpfelbacher Straße. Eine heranfahrende 25-jährige BMW-Lenkerin übersah den Fußgänger und kollidierte mit ihm. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt.

Schorndorf: Glasscheibe beschädigt

Eine Glasscheibe in der Unterführung in der Arnoldstraße / Augustenplatz wurde am Mittwoch beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Mit Radfahrer zusammengestoßen

In der Hauptstraße übersah am Mittwoch gegen 12:40 Uhr eine 51-jährige Lenkerin eines Fiat einen von rechts heranfahrenden 14-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der junge Radler blieb glücklicherweise unverletzt.

Plüderhausen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein BMW, der zwischen Montagmorgen, 8 Uhr und Mittwochmittag, 13:30 Uhr in der Birkenallee geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040

Schorndorf: PKW zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr wurde ein Ford, der in der Silcherstraße geparkt war, mittels einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden, der auf der Beifahrerseite verursacht wurde, beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell