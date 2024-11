Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Einbrüche

Aalen (ots)

In Weinstadt-Großheppach drangen am Mittwoch in der Zeit zwischen 08:10 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in der Westendstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ebenfalls in Weinstadt-Großheppach versuchten sich sich unbekannte Täter am Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Badweg zu verschaffen. Nachdem sie eine Festerscheibe eingeworfen hatten, versuchten sie durch die entstandene Öffnung das Fenster zu öffnen. Aufgrund des verriegelten Fensterschlosses blieben die Einbrecher erfolglos und gaben auf. Sie hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

In Aspach-Kleinaspach drang ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 17:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Alter Weg ein. Aufgrund der unbeleuchteten Räumlichkeit nahm der Täter an, dass niemand daheim sei. Der Wohnungsinhaber hielt sich jedoch in einem anderen Raum auf. Als der Einbrecher dies mitbekam, flüchtete er aus der Wohnung ohne etwas zu stehlen.

In der Bruckstraße in Fellbach kam es ebenfalls zu einem Einbruch. Im Verlauf des Mittwochs drangen unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck Gesamtwert von über 1.000 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

In der Schorndorfer Aichenbachstraße drangen unbekannte Einbrecher am Mittwochvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr über die Terrassentür in eine Wohnung ein. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Gestohlen wurde nichts. An der Terassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Folgende Tipps der Polizei für eine Erhöhung des Einbruchschutzes:

Machen Sie es den Tätern so schwer wie möglich in die Wohnung oder das Haus einzudringen. Stellen Sie sicher das Wohnungs- oder Haustüren immer abgeschlossen sind, wenn Sie ihr Zuhause verlassen. Deponieren Sie niemals einen Schlüssel unter der Fußmatte oder an anderen Stellen außerhalb der Wohnung. Die Täter kennen alle Verstecke.

Lassen Sie keine Fenster gekippt, wenn Sie nicht daheim sind. Abschließbare Fenstergriffe bieten zusätzlichen Schutz. Dabei sollte der Schlüssel so platziert werden, dass er von außen nicht sichtbar ist.

Zeigen Sie unbekannten Menschen, die plötzlich vor der Wohnungstür stehen ein gesundes Maß an Misstrauen. Lassen Sie niemanden einfach so in ihre Wohnung.

Seien Sie auch in ihrer Nachbarschaft aufmerksam und melden verdächtige Beobachtungen der Polizei. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell