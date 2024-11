Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto beworfen, Raub

Aalen (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Am Mittwochabend kam es gegen 18:40 Uhr in der Schmidener Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer übersah einen vor ihm fahrenden Golf eines 65-Jährigen und kolldierte mit diesem. Der Golf wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto geschoben. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Winterbach: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:45 Uhr im Berufsverkehr auf der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall am Stauende kurz nach der Anschlussstelle Schorndorf-West. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr abbremsenden Skoda auf. Es entstand Sachschaden. Der linke Fahrstreifen war kurzzeitig blockiert. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Gegenstand von Brücke geworfen.

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr wurde das Auto einer 35-jährigen Fahrerin von der Fußgängerbrücke in der Stuttgarter Straße von unbekannten Personen vermutlich mit einem Stein beworfen. Als die Autofahrerin unter der Brücke kurz anhalten musste, hörte sie nur einen Knall und sah, dass die Frontscheibe ihres Fahrzeugs beschädigt war. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter 07191 9090.

Fellbach: Raub

Bereits am Sonntagmorgen, gegen 02:40 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Pfarrer-Sturm-Straße von drei männlichen Personen im Alter von 24, 20 und 18 Jahren zu Boden gerissen. Die Täter sollen versucht haben, dem 24-Jährigen die Umhängetasche zu entreißen, was nicht gelang. Sie konnten jedoch den Geldbeutel des Opfers an sich bringen und zu Fuß in Richtung Stuttgarter Straße fliehen. Dort konnten im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später drei junge Männer festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Diese bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361 5800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell