Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl Am alten Hospital

Koblenz (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 27.11.2024, kam es gegen 13:10 Uhr Am alten Hospital in Koblenz zu einem Trickdiebstahl. Die bislang unbekannte männliche Person setzte während der Tat Pfefferspray ein und erbeutete einen nahezu dreistelligen Geldbetrag, was dem Geschädigten erst danach auffiel.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 60 Jahre alt - osteuropäische Herkunft - circa 170 cm groß - trug eine Kappe, dunkle Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

