POL-PPKO: Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Koblenz am 22.11.2024 - Polizei Koblenz und Ordnungsamt auf dem Weihnachtsmarkt

Kaifenheim (ots) - Die Polizei hat nach der o.a. Sprengung eines Geldautomaten in Kaifenheim durch unbekannte Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: - Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? - Wer hat in der ...

mehr