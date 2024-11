Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten in Kaifenheim - Folgemeldung

Koblenz (ots)

In Ergänzung zu der heute um 04.35 Uhr veröffentlichten Erstmeldung teilt die Polizei folgendes mit: Gegen 03.39 Uhr wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen über eine Alarmauslösung in der Raiffeisenbank in Kaifenheim in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus meldeten Zeugen, dass sie Knallgeräusche gehört hätten. Bei Eintreffen am Tatort bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um eine Sprengung gehandelt hat, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Am Gebäude, das nicht bewohnt ist, entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen, darüber hinaus untersuchen Delaborierer das Gebäude auf noch verbliebene Sprengstoffreste. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Angaben die Beute betreffend werden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht. Die Polizei wendet sich nochmals an die Bevölkerung, um mögliche Zeugen zu gewinnen. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wurden auffallend schnell fahrende Fahrzeuge in dem entsprechenden Zeitraum bemerkt und können diese beschrieben werden? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle

