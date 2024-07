Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Maskierte überfallen Juwelier

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Männer sollen am Dienstagvormittag, 23.07.2024, in einem Juweliergeschäft an der August-Bebel-Straße Goldschmuck geraubt und dabei einen anwesenden Verkäufer verletzt haben.

Der 33-jährige Bielefelder war gegen 11:00 Uhr allein in dem Geschäft, in Nähe der Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße, als zwei Männer den Verkaufsraum betraten. Sie bedrohten und schlugen ihn, bevor sie diverse Goldschmuckstücke in eine schwarze Sporttasche steckten und das Geschäft wieder verließen. Sie sollen in Richtung der Werner-Bock-Straße und Markgrafenstraße gelaufen sein und wurden von Zeugen beobachtet.

Während Streifenbeamte den 33-Jährigen befragten, wurde er von Rettungssanitätern medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Weitere Streifenbeamten fahndeten nach dem Duo, ohne es zu entdecken.

Die Beschreibung der zwei Räuber:

Beide Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und 180 cm groß sein. Sie trugen schwarze Sturmhauben und eine schwarze Sporttasche der Marke Under Armour bei sich.

Ein Tatverdächtiger trug einen blauen Kapuzenpullover der Marke Adidas, eine schwarze Trainingshose der Marke Nike, rote Handschuhe und weiße Sneaker.

Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Handschuhe und weiße Sneaker.

Hinweise zu dem Raub bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell