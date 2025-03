Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Verkehrsunfall, Hubschrauber im Einsatz

Plettenberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 22:35 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Bereich Waskebieke in Plettenberg nahe einer Gaststätte gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 24 Jahre alter Plettenberger auf einem Krad der Marke Honda von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hauswand kollidiert. Der Plettenberger wurde dabei schwer verletzt und wird im Moment medizinisch versorgt, ein Rettungshubschrauber erschien vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, hierzu ist ein speziell geschultes Team zur Unfallaufnahme im Einsatz. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. Die Straße ist derzeit bis auf weiteres gesperrt. (Lubo)

