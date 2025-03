Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Unfall - Verdacht auf ein verbotenes Kfz-Rennen

Halver (ots)

Nach einem Verkehrsunfall heute Nachmittag auf der B 229 ermittelt die Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen weißen Audi A3. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der geschätzte Unfallschaden liegt bei mindestens 110.000 Euro. Derzeit ist die B 229 komplett gesperrt. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei aus dem Oberbergischen Kreis unterstützt die örtlichen Kräfte bei der Unfallaufnahme. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen lieferten sich zwei Fahrzeuge kurz nach 14 Uhr auf der B 229 möglicherweise ein Kraftfahrzeugrennen und überholten sich gegenseitig mit erheblicher Geschwindigkeit. Gleichzeitig wollte ein in Richtung Lüdenscheid fahrender Renault-Fahrer nach links nach Schmalenbach abbiegen. Hinter ihm wartete der Fahrer eines Audi A 6. Der 30-jährige Fahrer eines Golf R erkannte die wartenden Fahrzeuge zu spät. Sei Wagen schrammte links an dem Audi A 6 vorbei, touchierte den Renault und prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des weißen Audi A 3 flüchtete in Richtung Lüdenscheid. Der Golf-Fahrer und der Fahrer des Renault wurden leicht verletzt. Die Polizei beschlagnahmte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Führerschein und Fahrzeug des Golf-Fahrers. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden unter Telefon 02351/9099-0. Interessant sind vor allem Angaben zu dem weißen Audi und dessen Fahrer. (cris)

