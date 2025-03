Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Holzdieben

Plettenberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit dem Diebstahl mehrerer Holzpolter im Bereich Landemert. Westlich oberhalb der Steinkuhle müssen diese, so die Einschätzung der Kriminalpolizei, mit mehreren Lkw-Fahrten abtransportiert worden sein. Tatzeit ist der Zeitraum vom Fr., 14.02.2025 15.00 Uhr - Mo., 17.02.2025. Wer hat in dem Zeitraum Kurzholz-Transporte in dem Bereich gesehen und kann dazu Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (lubo)

