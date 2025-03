POL-MK: Ermittlungen zum Absturz eines Kleinflugzeugs

Altena/ Plettenberg/ Nachrodt (ots) - Vorsicht, Betrüger rufen an: In den vergangenen Tagen meldeten sie sich wieder vermehrt bei Senioren in Altena, Nachrodt-Wiblingwerde und Plettenberg. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus. In Nachrodt war am Montag eine 89-jährige Frau auf einen Schockanruf hereingefallen und übergab eine hohe Geldsumme in der Annahme, so ihre Tochter vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Die meisten Angerufenen fielen nicht auf die ...

