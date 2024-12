Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Brandstiftung in Backnang

Aalen (ots)

Gemeinsame Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahmen nach Brandstiftung

Im Rahmen der Ermittlungen zu der Brandstiftung an einem Geschäft in der Straße am Schillerplatz vom frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr konnten durch die Kriminalpolizei zwei tatverdächtige Männer im Alter von 18 und 19 Jahren ermittelt werden, wobei der 18-Jährige die Tat ausgeführt und der 19-Jährige diesen hierbei unterstützt haben soll. Die Wohnungen der beiden Männer in Backnang wurden am Montag durch die Kriminalpolizei durchsucht. Beide wurden festgenommen und am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle in Vollzug, woraufhin die beiden Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit in Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Ursprungsmeldung vom 14.12.2024

Backnang: Brandstiftung zum Nachteil eines Geschäfts In der Nacht zum Samstag gegen 02:30 Uhr warfen unbekannte Täter Brandsätze gegen das Schaufenster und die Fassade eines Geschäfts in der Straße ´Am Schillerplatz´ in Backnang. Die Täter entfernten sich anschließend über die Bahnhofstraße. Das Feuer konnte rechtzeitig durch Zeugen gelöscht werden, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen.

