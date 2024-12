Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am frühen Montagmorgen gegen 00:30 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel und anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

