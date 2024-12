Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Pkw-Diebstahl, Brand von Plastiksäcken

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen missachtete gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung der Hartweinbergstraße zur Oeffinger Straße eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines 60-jährigen Piaggio-Fahrers. Dieser verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Korb: Auffahrunfall

Rund 10000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Mittwoch in der Waiblinger Straße ereignete. Gegen 18 Uhr fuhr dort ein 39-jähriger VW-Fahrer auf den BMW eines 63-jährigen auf.

Waiblingen: Diebstahl von Renault Twingo

Zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr wurde ein grauer Renault Twingo entwendet. Der Pkw war zu dieser Zeit in der Unteren Lindenstraße abgestellt. Der Wert beläuft sich auf rund 800EUR. Es waren die Kennzeichen WN-BB 440 angebracht. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Brennende Plastiksäcke

Am Dienstag gegen 17 Uhr gerieten mehrere Plastiksäcke, die mit Dämmmaterial gefüllt waren, in Brand. Diese waren im Bereich eines Rohbaus in der Pestalozzistraße gelagert. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein darüber befindliches Welldach aus Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Waiblingen löschte das Feuer. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

