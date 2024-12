Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch und Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung in Haft

Aalen (ots)

Welzheim: Drei Personen nach Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Land Rover-Fahrer die L1150 von Welzheim in Richtung Breitenfürst. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Ein hinter den beiden fahrender 36-jähriger Mazda-Fahrer erkannte die Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem Land Rover. Durch den Unfall wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Kernen im Remstal: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich am Freitag zwischen 17 Uhr und 23:50 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Robert-Bosch-Straße. Dort entwendete er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen. Die Polizei Fellbach bittet die Bevölkerung besonders aufmerksam zu sein und verdächtige oder unbekannte Fahrzeuge und Personen sofort der Polizei zu melden.

Gemeinsame Pressmitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Waiblingen: Tatverdächtiger nach Räuberischer Erpressung in Haft

Nach einer besonders schweren räuberischen Erpressung, die am Sonntag, den 8.12.2024 in der Straße Im Hohen Rain verübt wurde (siehe angefügte Ursprungsmeldung), konnten mittlerweile zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich dabei um eine 19-jährige deutsche und einen 15-jährigen deutsch-italienischen Jugendlichen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 15-Jährige am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Jugendliche wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ursprungsmeldung vom 09.12.2024, 15:29 Uhr

Waiblingen: 36-Jähriger bei Dating ausgeraubt

Ein 36-Jähriger verabredete sich am Sonntag über eine Dating-Plattform zu einem Treffen mit einer Frau Im Hohen Rain. Am vereinbarten Treffpunkt in der Sackgasse zwischen der Schorndorfer Straße sowie der L1193 kamen dann etwa zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr ein junger Mann und vermutlich eine Jugendliche auf ihn zu. Beide waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Der Mann bedrohte den 36-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe seines Bargeldes. Der Geschädigte händigte einen niedrigen dreistelligen Betrag aus und flüchtete anschließend. Er blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Auffinden der beiden Täter. Der Mann war etwa 177-180 cm groß, schlank, trug eine weiße Daunenjacke mit Kapuze und sonst dunkle Kleidung. Er hatte einen dunklen Teint und sprach mit deutlichem Akzent. Die Jugendliche war etwa 150-160 cm groß, korpulent, trug eine dunkle Daunenjacke und lange braune Haare. Personen, denen die beiden Täter vor oder nach der Tat im dortigen Bereich aufgefallen sind oder die beiden von der Beschreibung her kennen, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

