Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bei Starkregen kollidiert

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Lasterfeld;

Unfallzeit: 29.12.2023, 16.30 Uhr;

Ein Leichtverletzer und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag in Gronau-Epe gekommen ist. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Lasterfeld in Richtung Ahauser Straße. Bei Starkregen nahm der Gronauer seinen Angaben zufolge zu spät wahr, dass ihm der Traktor eines ebenfalls in Gronau lebenden Mannes entgegenkam. Auch der 60-Jährige erklärte, das ihm entgegenkommenden Auto bei dem starken Regen zu spät gesehen zu haben. Beide Fahrer versuchten noch abzubremsen und auszuweichen, konnten die Kollision aber nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den verletzten 59-Jährigen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell