POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Am Mittwoch, um 20:55 Uhr, wurde die Polizei in die Zentrale Unterbringungseinrichtung am Belgierweg gerufen. Der Sicherheitsdienst hatte dort zwei Männer getrennt die sich prügelten. In der Einrichtung trafen die Beamten auf eine aufgebrachte Menschenmenge von etwa 200 Personen. Der Sicherheitsdienst hatte die beiden 24 und 28-jährigen verletzten Männern von der Menschenmenge separiert. Der 28-jährige ...

mehr