Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzungsdelikt am Belgierweg

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 20:55 Uhr, wurde die Polizei in die Zentrale Unterbringungseinrichtung am Belgierweg gerufen. Der Sicherheitsdienst hatte dort zwei Männer getrennt die sich prügelten. In der Einrichtung trafen die Beamten auf eine aufgebrachte Menschenmenge von etwa 200 Personen. Der Sicherheitsdienst hatte die beiden 24 und 28-jährigen verletzten Männern von der Menschenmenge separiert. Der 28-jährige hatte bei einer körperlichen Auseinandersetzung ein Messer gezogen und dem 24-Jährigen damit leichte Schnittverletzungen zugefügt. Beide Männer wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde nach seiner Behandlung zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Um die Menschenmenge zu beruhigen mussten Streifenwagen aus dem gesamten Kreisgebiet zusammengezogen werden. Warum aus einem anfänglich verbalen Streit eine körperliche Auseinandersetzung wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. (lü)

