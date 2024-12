Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 64-jähriger Lenker eines Toyota befuhr am Mittwoch um 7.30 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Abzweigung zur Julius-leber-Straße wollte der Toyota-Lenker die Fahrspur wechseln und übersah einen dort bereits fahrenden Audi, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd E-Bike entwendet

Ein E-Bike der Marke Cube wurde am Montag zwischen 18 Uhr und 21 Uhr entwendet. Das Bike war zu diesem Zeitpunkt am Münsterplatz, unmittelbar vor dem Münster, verschlossen abgestellt. Der dazugehörige Fahrradhelm konnte auf dem Boden liegend aufgefunden werden. Der Wert des Rades beträgt etwa 2400 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren und geflüchtet

Am Mittwochmorgen fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Goethestraße / Uferstraße auf einen verkehrsbedingt stehenden VW auf. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, der mit einem weißen VW Golf unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Unfall auf der B29

Am Mittwoch um 7:45 Uhr befuhr eine 31-jährige Lenkerin eines Audi die B29 von Mögglingen in Richtung Aalen. Auf Höhe Hermannsfeld fuhr plötzlich der Lenker eines BMW von der rechten auf die linke Spur, ohne darauf zu achten, dass dort bereits die Audi-Lenkerin fuhr. Um einen Kollision mit dem BMW zu vermeiden leitete die 31-Jährige eine Ausweichbewegung ein, wodurch sie mit ihrem Fahrzeug die Mitteleitplanke touchierte. Beide Unfallbeteiligten fuhren daraufhin an der Abfahrt Hermannsfeld ab und nahmen Kontakt zueinander auf. Hierbei teilte der BMW-Fahrer mit, dass er sich keiner Schuld bewusst sei, stieg in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

