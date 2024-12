Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Waiblingen

Aalen (ots)

Waiblingen: Gartenhausbrand im Eisental

Gegen 18:30 Uhr gingen am Mittwoch zahlreiche Notrufe bei der Polizei und Rettungsleitstelle ein, da von der B14 aus ein Brand im Bereich Eisental zu sehen war. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Gartenschuppen im Vollbrand stand. Um 19:00 Uhr war der Brand bereits durch die Feuerwehr Waiblingen, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Außer dem Schuppen wurde ein Vordach eines angrenzenden Gartenhauses leicht beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Als Brandursache wird zum jetzigen Kenntnisstand ein Fehler in der Handhabung einer selbstgebauten Sauna, die sich in dem Gartenschuppen befand, vermutet. Der Verkehr auf der B14 war durch den Brand nicht beeinträchtigt.

