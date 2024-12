Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sexuelle Belästigung, Stoppschild missachtet

Aalen (ots)

Fellbach: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr wurde eine 25-jährige Frau im Bereich des Theodor-Heuss-Platz sexuell belästigt. Ein unbekannter männlicher Täter sprach die junge Frau unter einem Vorwand an und berührte sie plötzlich gegen ihren Willen unsittlich über der Kleidung. Durch lautes Schreien konnte die Frau auf sich aufmerksam machen und den Täter vertreiben. Dieser war etwa 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hatte auffällig helle Augen. Der Unbekannte sprach aktzentfrei Deutsch, trug eine blaue Steppjacke, eine graue Hose und einen grauen Schaal. Des Weiteren hatte er einen Rucksack bei sich. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der männlichen Person unter der Telefonnummer 0711 57720.

Winnenden: Unfall - Stoppschild missachtet

Am Mittwoch gegen 14:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Skoda-Fahrer die Max-Eyth-Straße und wollte in die Brückenstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Stopp-Stelle. Beim Einfahren in die Straße übersah er den bevorrechtigten Audi eines 22-Jährigen. Es kam im Einmündungsbereich zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell