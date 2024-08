Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bergneustadt (ots)

Am Samstag (17. August) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer gegen 12:27 Uhr auf der Straße "Südring" in Fahrtrichtung Bergneustadt. Im Verlauf einer Rechtskurve (die sog. "Norwegerkurve") geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 31-jährigen Reichshoferin. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 14:45 Uhr voll gesperrt.

