Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Wohnungsbrand

Am Mittwoch gegen 19:50 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses, dass ein Rauchmelder im 2. OG ausgelöst wurde. Als daraufhin die Wohnungstüre geöffnet wurde, drang Rauch aus der Wohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr, waren bereits alle Bewohner aus dem Gebäude raus. Vermutlich brach das Feuer im 2. OG in einem Büro aus. Brandursache war mutmaßlich ein technischer Defekt eines Elektrogerätes. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeugbrand

Ein 25-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 1:02 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die BAB 7. Als eine Motorfehlermeldung aufleuchtete, lenkte er das Fahrzeug auf das Gelände der Raststätte Ellwanger Berge. Im Anschluss geriet der Pkw, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich des Motors, in Brand. Der Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer konnten aussteigen und versuchten den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der Pkw brannte, trotz Einsatz der FFW Ellwangen mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrleuten, komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 37.000 Euro. Die Zufahrt zur Rastanlage wurde zu Lösch- und Bergungsmaßnahmen ca. 2 Stunden gesperrt.

Aalen: PKW prallt gegen Baum

Am Donnerstag um 2:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Lenker eines BMW die Hopfenstraße in Fahrtrichtung Ostalbklinikum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrer festgestellt. Nachdem bei einer Atemalkoholüberprüfung einen Wert von über 2,2 Promille festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet.

