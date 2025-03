Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann mit Ast - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Polizeibeamte entdeckten am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr An der Schlacht einen Mann, der mit einem langen Ast über die Straße ging. Als sie ihn ansprachen, machte er kehrt und flüchtete. Als ihn die Beamten festhalten wollten, schlug und trat er wild um sich. Er konnte überwältigt werden und wurde auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch eine Ärztin nach Psych KG in eine Klinik eingewiesen. Der 54-Jährige gab an, den Ast gegen einen Bekannten einsetzen zu wollen. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Der Mann bekam Anzeigen wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Sportplatz am Kalkofen kokelte am Dienstag kurz vor 18 Uhr eine Sitzbank. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. An der Bertha-von-Suttner-Straße Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag die Eingangstür einer Praxis an der Bertha-von-Suttner-Straße aufzubrechen. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Polizei meldet zwei weitere Fälle von Taschendiebstählen. Am Montag gegen 17 Uhr kaufte eine 85-jährige Iserlohnerin ein und fuhr nach Hause. An der Gennaer Straße parkte sie und ging zu Fuß weiter. Weil ihr einfiel, dass sie etwas im Pkw vergessen hatte, machte sie kehrt und stellte ihren Einkaufskorb auf den Gehweg. Als sie zurückkam, war die Geldbörse weg. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein 59-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Untergrüner Straße bestohlen. Während er zwischen 10.40 und 11 Uhr seine Waren einsammelte, trug er die Geldbörse in der Jackentasche. An der Kasse bemerkte er den Verlust. Er machte sich direkt auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen: Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

