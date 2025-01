POL-EL: Börger - Pkw kam von Straße ab

Papenburg (ots) - Am gestrigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Einkaufszentrum an der Straße Am Ems-Center in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es gegen 14:26 Uhr zu einem Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung an einem Sicherungskasten eines dortigen Supermarktes. Sämtliche Personen wurden aus dem Gebäudekomplex vorsorglich evakuiert. ...

