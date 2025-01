Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Schwelbrand in Sicherungskasten

Papenburg (ots)

Am gestrigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Einkaufszentrum an der Straße Am Ems-Center in Papenburg alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es gegen 14:26 Uhr zu einem Schwelbrand mit entsprechender Rauchentwicklung an einem Sicherungskasten eines dortigen Supermarktes. Sämtliche Personen wurden aus dem Gebäudekomplex vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Nach Entwarnung durch die Feuerwehr konnten alle Geschäfte durch die Kunden wieder betreten werden. Lediglich der brandbetroffene Supermarkt blieb zunächst geschlossen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell