LPI-SHL: Auto entwendet und Unfall gebaut

Suhl (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, parkte ein 49-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ilmenauer Straße in Suhl. Als er zu seinem weißen Kia zurückkam, stellte er eine Beschädigung im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Am Kia entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, ...

