Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einmal "ja" gesagt und damit ein Abo abgeschlossen?

Kierspe (ots)

Möglicherweise weil die Tochter einmal am Telefon "Ja" gesagt hat, wurde einer Kiersperin Geld vom Konto abgebucht. Die Tochter war am Samstag ans Telefon gegangen und hatte die Frage nach ihrem Namen mit "Ja" bestätigt. Danach legte der Anrufer auf. Zwei Tage später wurde Geld für ein angebliches Abo vom Konto der Mutter abgebucht. Die Bank konnte das Geld zurückbuchen. Die Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Die Masche ist bekannt. Die Firmen bringen die Angerufenen dazu, "Ja" zu sagen. Mutmaßlich wird dieses "Ja" mit einer anderen Frage verbunden, um vermeintlich den Abschluss eines Abos nachzuweisen. Wie die Firmen an die weiteren Daten ihrer Opfer gekommen sind, ist unbekannt. Betroffene sollten unbedingt sofort reagieren, Abbuchungen bei ihrer Bank rückgängig machen, Anzeige erstatten und sich bei der Verbraucherzentrale oder einem Anwalt beraten lassen. Bestimmte Arten von Verträgen können laut Gesetz gar nicht mehr am Telefon mit einem einfachen "Ja" abgeschlossen werden. Dazu gehörten Verträge über Gewinnspiele, Energieverträge, Internet- oder Telefon/Mobilfunk. (cris)

