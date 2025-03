POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg (ots) - Heute Nachmittag, gegen 16:40 Uhr, ist in Plettenberg an der Friedrich-Maiweg-Straße ein Kleinflugzeug auf dem Grundstück eines Privathauses abgestürzt. Bei dem Unglück ist eine männliche Person ums Leben gekommen, die zur Stunde noch nicht identifiziert ist. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen werden - wie in solchen Fällen üblich - durch die Bundesstelle für ...

