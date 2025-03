Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfall mit verletztem Kind

Neuenrade (ots)

An der Bahnhofstraße kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes, das auf einem Fahrrad unterwegs war. Der 8-Jährige Neuenrader fuhr von der Friedhofstraße aus kommend in Richtung der Bahnhofstraße und kollidierte dort mit einem die Bahnhofstraße befahrenden Pkw der Marke Mercedes. Das Kind trug keinen Helm und kam zu Boden, es wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht, die Erziehungsberechtigten waren ebenfalls vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße teils gesperrt, sie ist nun wieder frei. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell