Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerer Unfall auf der K11

Balve (ots)

Um 7:30 Uhr wurde die Polizei durch Zeugen zur K11 in Balve gerufen. Demnach ist ein Pkw von Langenholthausen in Richtung Garbeck von der Fahrbahn abgekommen. Der Seat überschlug sich und kam auf einem Feld zu stehen. Der 26 Jahre alte Fahrer aus Neuenrade und seine beiden Mitfahrer, 27 J. aus Neuenrade und 26 J. aus Werdohl, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Lebensgefahr für die Beteiligten konnte nicht ausgeschlossen werden, zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz und flogen zwei Beteiligte in ein Bochumer Krankenhaus. Die K11 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 12:30 Uhr gesperrt, das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Vor Ort nahm ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam aus dem HSK Unfallspuren auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. (lubo)

