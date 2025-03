POL-MK: Roller abgebrannt

Menden (ots) - Am Montag haben sich Unbekannte zwischen 10:30-15:30 Uhr gewaltsam durch ein Drehkreuz Zutritt zum Sportplatz am Turnerweg verschafft. Sie brachen eine dortige Laube auf und verteilten dort gelagerte Gegenstände in der Umgebung, ein dreistelliger Sachschaden entstand. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

