Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aludiebe

Lüdenscheid (ots)

Samstagabend entwendeten Unbekannte mit einem weißen Transporter Aluminium von einem Firmengelände am Römerweg. Zwischen 18-20:15 Uhr fuhren sie auf das Gelände und machten sich an einem Container zu schaffen, in welchem Metalle gelagert waren. Durch einen Zeugen konnten zwei Männer an dem Fahrzeug beobachtet werden. Er beschreibt sie als südländisch, 20-30 Jahre alt und schwarz gekleidet. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise. (lubo)

