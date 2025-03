Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale am Schönheitssalon

Halver (ots)

Zeugen riefen in der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr die Polizei zur Frankfurter Straße, da Unbekannte dort die Scheiben eines Beautysalons mit Gegenständen einschlugen. Demnach sind die beiden Männer als die Zeugen vor Ort waren in einen weißen Pkw gestiegen und in Richtung Hagen davongefahren. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Bei den Männern soll es sich um Personen im Alter von 20-30 Jahren gehandelt haben, die zwischen 1,70-1,80m groß sind und dunkel bekleidet waren, sie trugen zudem Sturmhauben. Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen. (lubo)

