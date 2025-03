Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf erfolgreich

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Eine 89 Jahre alte Seniorin wurde am Montagnachmittag einer fünfstelligen Summe beraubt. Betrüger riefen auf ihrem Festnetztelefon an und gaben ihr zu verstehen, dass ihre Tochter einen schlimmen Unfall verursacht hätte. Es wäre nun die Kaution fällig, um ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen. Ein junger Mann erschien im weiteren Verlauf an ihrer Haustür und nahm einen fünfstelligen Geldbetrag entgegen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und warnt vor der Betrugsmasche. Insbesondere Lebensältere Personen geraten durch Erwähnung im Telefonbuch immer wieder in das Visier der Täter. (lubo)

