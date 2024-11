Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebin in Untersuchungshaft

Augsburg (ots)

------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Innenstadt - Am Mittwoch (20.11.2024) entwendete eine 37-Jährige mehrere Kleidungsstücke in einem Geschäft in der Wertachstraße. Die 37-Jährige wurde festgenommen.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 37-Jährige, wie sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Anschließend stoppte sie die Frau und verständigte die Polizei.

Bei der Aufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass die 37-Jährigen Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet hatte. Zudem stellten die Beamten weitere hochwertige Gegenstände bei der Frau sicher, deren genaue Herkunft nun geklärt wird.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die 37-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen (...) und setzte diesen in Vollzug. Die Frau befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Ladendiebstahls gegen die 37-Jährige.

