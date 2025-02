Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Funkstreifenwagen - Polizeibeamtin wird leicht verletzt

Moers (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Funkstreifenwagen auf der Straße An der Berufsschule. Hierbei erlitt eine 27- jährige Polizeibeamtin der Polizeiwache Süd in Moers leichte Verletzungen.

Ein 28- jähriger Mann aus Kamp-Lintfort beabsichtigte von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Straße An der Berufsschule in Richtung Uerdinger Straße einzufahren und übersah dabei den für ihn von links kommenden Funkstreifenwagen, der die Straße An der Berufsschule aus Richtung Uerdinger Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand erheblicher Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Die anderen Fahrzeuginsassen im Funkstreifenwagen, eine 27- jährige und eine 31- jährige Polizeibeamtin, sowie der 28 - jährige Kamp-Lintforter, blieben unverletzt.

Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsmittel.

Die Straße An der Berufsschule musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell