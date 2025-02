POL-WES: Wesel - Diebstahl eines Wohnmobils - Zeugensuche

Moers (ots) - Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Lehmbruckstraße einzubrechen. Der 33- jährige Bewohner kehrte in dem Moment in seine Wohnung zurück und überraschte den Täter, als dieser versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Der Unbekannte lief zu Fuß über die Waldstraße in Richtung Norden und ...

mehr