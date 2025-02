Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Versuchter Einbruch in eine Erdgeschosswohnung - Zeugensuche

Moers (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in ein Mehrfamilienhaus an der Lehmbruckstraße einzubrechen.

Der 33- jährige Bewohner kehrte in dem Moment in seine Wohnung zurück und überraschte den Täter, als dieser versuchte die Terrassentür aufzuhebeln.

Der Unbekannte lief zu Fuß über die Waldstraße in Richtung Norden und blieb unerkannt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung zu setzen.

/cd Ref. 250214-2211

