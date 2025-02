Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach versuchtem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus

Moers (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Reihenhaus an der Jockenstraße einzubrechen.

Die 71-jährige Bewohnerin des Hauses war auf einen lauten Knall aufmerksam geworden, dem sie nachging. An einem Fenster, welches an den rückwärtig gelegenen Garten grenzt, erkannte sie eine unbekannte männliche Person in schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose und Brecheisen in der Hand. Der Mann wird ca. 180cm- 190cm groß geschätzt.

Der Täter flüchtete über die angrenzenden Gärten in unbekannte Richtung, noch bevor er das Haus der Moerserin betreten konnte.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung zu setzen.

/cd Ref. 250215-2009

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell