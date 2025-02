Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Zug erfasst Auto am Bahnübergang

Moers (ots)

Am Sonntag, 16.02.25 gegen 10:37 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem PKW an einem Bahnübergang in Moers-Repelen. Ein 85-jähriger Mann aus Rheinberg kam mit seinem PKW auf dem unbeschrankten Bahnübergang an der Frietstraße zum Stehen. Ein Zug, der von Moers in Fahrtrichtung Xanten unterwegs war, stieß mittig des Bahnüberganges mit dem PKW zusammen. Der 85-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik in Duisburg geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Der Lokführer und die 22 Fahrgäste wurden nicht verletzt. Sie wurden vor Ort betreut. Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Durch die Bahn wurde ein Schienenersatzverkehr bereitgestellt. Der Verkehrsunfall wurde mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aufgenommen.

