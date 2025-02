POL-WES: Dinslaken - Falschmeldung und ein beschädigter Lieferwagen - Polizei leitet Strafverfahren ein

Moers (ots) - Am Mittwoch zwischen 18.15 und 18.25 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Personen durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus an der Hülsdonker Straße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter nicht in das Objekt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht einen Mann und eine Frau, die bei der Tat beobachtet wurden: ...

