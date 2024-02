LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, wurde der 35-jährige Fahrer eines E-Scooter in Neuhaus am Rennweg in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller nicht versichert war. Weiterhin verlief der Drogenvortest bei dem Mann positiv auf Methamphetamin. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

