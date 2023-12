Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023, 3.39 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Hainholzer Damm +++ Einsatz: FEU G (Feuer, größer Standard) Elmshorn - Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn hat in der Nacht zu Mittwoch (6. Dezember) einen Wohnungs- beziehungsweise Zimmerbrand in einem Mehrfamiienhaus am Hainholzer Damm in Elmshorn gelöscht. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn war um 3.39 Uhr mit dem Stichwort "FEU - Feuer, Standard" alarmiert worden. Wegen der anfangs starken Rauchentwicklung und etwas unklaren Lage ließ der stellvertretende Wehrführer Patrick Gravert nach der ersten Erkundung nachalarmieren auf "FEU G - Feuer größer Standard". Es brannte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dieses war bereits von der Polizei geräumt worden; alle Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Einige kamen wegen die niedrigen Temperaturen kurzzeitig in einem Löschfahrzeug unter. Die Feuerwehr setzte einen Rauchvorhang an die Wohnungstür, damit möglichst wenig Rauch ins Treppenhaus zieht. Danach nahmen Kräfte unter Atemschutz die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr vor. Es wurden verschiedene Einrichtungsgegenstände gelöscht und teilweise nach draußen verbracht. Gut eine halbe Stunde nach der Erstalarmierung war das Feuer aus. Die Wohnung wurde anschließend belüftet. Nach einer Stunde rückten die ersten Kräfte ab. Die Feuerwehr Elmshorn war mit etwa 30 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.

