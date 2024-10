Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kommt von Fahrbahn ab - Hoher Sachschaden erwartet

Neuheide (ots)

Am Mittwoch ereignete sich um 10.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in der Ortslage Neuheide, einen Ortsteil von Großfurra. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Lastkraftwagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Zuvor beschädigte das Fahrzeug einen Gastank und durchbrach einen Carport, in dem ein Pkw untergestellt war, der durch die Kollision erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer des Lkw verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass durch den beschädigten Gastank eine Explosionsgefahr bestand, wurden die Feuerwehr sowie Sachverständige zur Überprüfung alarmiert. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Wasserbehörde des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises hinzugezogen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen nach mehr als 100.000 Euro. Zur Stunde kommt es aufgrund der andauernden Maßnahmen zu Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell