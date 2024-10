LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bad Langensalza (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim einer Kegelbahn in der Goethestraße ein. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Sporttaschen sowie Lebensmittel und Schlüssel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Am Gebäude verursachten die Täter Sachschaden. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 ...

